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網球》老將納達爾明年再戰澳網大滿貫？ 賽事總監樂觀說話了

2024/01/13 15:48

納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年澳洲網球公開賽即將首度在週日開打，賽事總監泰利（Craig Tiley）樂觀表示，「三巨頭」之一的納達爾（Rafael Nadal）雖然因傷退出，但37歲的西班牙「蠻牛」在私下談話中透露，若明年身體健康而且感覺良好，仍願意重返墨爾本公園參與這項大滿貫賽事。

在納達爾離開墨爾本飛回西班牙就醫之前，泰利曾與他進行會面，期間極力說服前世界球王明年回來，「他預計2月做好準備，我也祝福他一切順利。」泰利在《AO Show》表示，納達爾對於被迫缺席澳網感到「失望」，但另方面也慶幸自己避免再度嚴重受傷的危機，「我告訴他，我們期待在2025年1月再見。他沒有拒絕，並且回答：『如果我還能比賽，感覺良好並且沒有受傷，我就會回來。』」

納達爾球運多舛，去年就於澳網受傷並進行髖關節手術，長期休養近一年才回歸球場，甚至傳出今年賽季可能是「最後一舞」的退休消息。不料布里斯本2連勝之後，這位傳奇球星爆冷惜敗給地主湯普森（Jordan Thompson），左腿還出現新傷，儘管只是肌肉輕微撕裂，但大滿貫22冠老將擔憂影響最擅長的法國公開賽紅土賽季，決定放棄今年澳網。

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