大馬賽》決賽對手出爐！ 戴資穎明天生涯14度大戰球后安洗瑩

南韓名將安洗瑩。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽女單4強賽展現「強心臟」，以17：21、21：15、21：18逆轉東京奧運金牌中國好手陳雨菲，終結對戰4連敗，14日決賽對手出爐，又是當今球后南韓名將安洗瑩。

去年單季橫掃10座冠軍的安洗瑩，今天在4強賽以21：17、21：11輕取中國女將張藝曼，連兩年躋身女單決賽，明天將問鼎生涯在大馬賽的首座冠軍。

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世界排名17的張藝曼本屆狀況不俗，尤其8強賽更以12：21、21：17、21：17逆轉尋求衛冕的日本女將山口茜，而安洗瑩生涯對戰張藝曼則是1勝0敗。

只是，張藝曼今天遇到安洗瑩難以找到突破方法，安洗瑩首局就發揮不俗，最多更握有8分領先，即使張藝曼一度追近，小安還是有辦法穩住先下一城，以及第二局更以10：2攻勢奠定勝基，快意收下對戰2連勝。

戴資穎明天再遇安洗瑩，雙方過去對壘13次，小戴僅取3勝，近一次交手是去年12月年終總決賽的冠軍戰，戴資穎該役決勝局克服10：19落後，以不可思議12：1攻勢上演超級逆轉秀，捧起生涯第4座年終賽冠軍，而小戴明天將追逐在大馬賽第5冠，小安則要尋求首冠。

戴資穎。（歐新社）

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