MLB》不跟大家搶史奈爾、蒙哥馬利 美媒透漏金鶯看上派克斯頓

派克斯頓。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年賽季異軍突起的金鶯，在自由市場上也沒閒著，不過他們卻與其他球隊不同，不特別去爭取像是史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）等頂級投手，而是將目光轉向紅襪投手派克斯頓（James Paxton）。

根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）指出，由於史奈爾和蒙哥馬利所預期的合約，金鶯要在這場爭奪戰中取勝顯得十分吃力，因此他們對於像是「史卓曼（Marcus Stroman）或以下」等級的中階投手感興趣，也透漏金鶯正持續關注派克斯頓。

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美媒《ClutchPoint》表示，即使金鶯沒有簽下大咖球星，他們還是迫切需要先發投手，若球團真能如願簽下派克斯頓，球團會希望他能保持健康並恢復他原本的身手。

現年35歲的派克斯頓近幾年傷勢不斷，在2022年時因進行手肘韌帶置換手術（Tommy John手術）整季報銷，去年賽季又因右腳筋拉傷延後開季，而在9月時也因為膝蓋發炎提前結束賽季，去年一共出賽19場皆先發，拿下7勝5敗，防禦率4.50，ERA+（標準化防禦率，100為聯盟平均）101。

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