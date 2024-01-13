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MLB》誰最需要蒙哥馬利？美媒分析3球隊不能錯過

2024/01/13 22:17

蒙哥馬利。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著大谷翔平、山本由伸等自由市場的大咖球員陸續找到新東家，去年投出優異表現的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）至今仍等待下一張合約的到來，美媒《Fansided》記者羅古斯特（Scott Rogust）撰文分析，認為遊騎兵、天使與紅襪不能錯過這次大好機會。

蒙哥馬利去年效力遊騎兵時，不管是在例行賽還是季後賽，都是條子軍團順利取得隊史首冠的功臣之一，羅古斯特表示，在德葛隆（Jacob deGrom）因手肘韌帶置換手術（又稱Tommy John手術）開季趕不回來，以及薛哲（Max Scherzer）接受椎間盤突出手術需要等到6月或7月才能回歸的情況下，遊騎兵需要加強他們的輪值，尤其是在季初的時候。

休賽季失去大谷翔平的天使，去年在交易大限前放出農場大物換取即戰力，為了就是能夠再度闖進季後賽，不過到頭來仍以失敗收場，羅古斯特認為如果天使想要前進季後賽，他們確實需要解決輪值問題，而《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）也說：「天使也是對蒙哥馬利有興趣的5支球隊之一，但現實是，他們是否願意拿出比諾拉（Aaron Nola）在費城人還要長的合約，如果他們想成為一支有競爭力的球隊，他們就必須多花錢來改善輪值。」

同樣在去年表現不盡理想的紅襪，雖然在休賽季找來吉歐里多（Lucas Giolito），但也送走了7屆明星左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），羅古斯特分析紅襪輪值，認為球隊需要在輪值內加入一位左投手，蒙哥馬利正能符合，且蒙哥馬利在洋基時期曾對戰過紅襪，自從2022年被交易出去後，他已證明自己在輪值上是頂級球員。

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