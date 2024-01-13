大馬賽》很棒了！「左手重砲」林俊易不敵安童森止步男單4強

林俊易。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名21的「左手重砲」林俊易，今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單4強戰，以16：21、7：21不敵世界排名第9的丹麥名將安童森（Anders Antonsen），無緣前進明天的決賽，不過在超級1000賽事打進4強依舊是個人最佳表現。

24歲林俊易去年還無法獲得大馬賽參賽資格，本屆首次參賽就展現不俗競爭力，連續打敗世錦賽銅牌王高倫、世錦賽金牌昆拉武特，昨更以21：12、21：18力退杭州亞運男單金牌中國好手李詩灃，生涯首闖超級1000賽事4強。

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安童森曾高居世界第2，在去年12月年終總決賽也闖進4強，前役則是3局逆轉日本一哥奈良岡功大。

安童森、林俊易今天展開首次對決，林俊易開賽未能找到壓制對手的方法，且頻頻把球送到界外，安童森獲得8：2領先，不過小林逐漸回穩以7：1攻勢追到9：9，但連兩球丟分讓丹麥好手取得11：9，且林俊易下半局失誤偏多，只能拱手讓出首局。

林俊易在第二局無法控制失誤，許多球幾乎都是失誤收場，也讓安童森持續擴大領先，最終小林也只能吞下敗仗，不過他能在競爭激烈的男單戰場打進超級1000賽事4強，整體表現依舊令人驚艷，也保有追逐巴黎奧運參賽資格的機會。

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