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澳網》單打最年長瓦林卡週一出擊 蒙菲爾斯、穆雷預約老將對決

2024/01/13 20:04

瓦林卡。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！2024年澳洲網球公開賽即將首度在週日開打，38歲瓦林卡（Stan Wawrinka）、37歲蒙菲爾斯（Gael Monfils）成為本屆單打年紀最老的兩名球員，若能各自開胡，蒙菲爾斯次輪還可能強碰36歲的穆雷（Andy Murray），預約隔網年齡加總73歲的「老將戰爭」。

據大會官網統計，1985年3月28日出生的瓦林卡，正是本屆澳網最年長的單打傳奇，這位單手反拍聞名江湖的瑞士人，預計週一首戰法國20種子曼納里諾（Adrian Mannarino），其實後者也已「高齡」35歲，並將連續第14次墨爾本公園出擊。法國「跳跳虎」蒙菲爾斯初登場遭遇32歲的德國資深球員漢夫曼（Yannick Hanfmann）；至於傳出退休消息的英國名將穆雷，則對決年輕12歲的阿根廷30種子埃切維里（Tomas Martin Etcheverry），該區籤表2連勝的贏家，32強恐得強碰澳網十冠王、塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic），籤運可說非常「硬」。

志在史上新高大滿貫25冠的喬科維奇，同樣已經36歲，寶刀未老的當今球王，週日展開職業生涯第19回澳網參戰，這也是賽史男單紀錄。至於女單方面，33歲的法國外卡科內特（Alize Cornet）續航力驚人，準備自2006年起在墨爾本公園連續第19屆出賽，同樣締造新猷。

蒙菲爾斯。（資料照，法新社）

穆雷。（資料照，美聯社）

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