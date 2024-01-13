晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

大馬賽》安賽龍3連霸夢碎 苦戰70分鐘不敵中國石宇奇無緣決賽

2024/01/13 21:00

世界球王安賽龍。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單4強，以12：21、21：19、17：21不敵中國好手石宇奇，爭取3連霸夢碎。

安賽龍本屆將尋求3連霸，他生涯對戰石宇奇也握有9勝2敗優勢，去年12月的年終總決賽金牌戰交手，龍王以直落二快意收下勝利，完成3連霸。

世界排名第6的石宇奇今日則是有備而來，首局更是有辦法壓制安賽龍的發揮，龍王則是失誤連連，石宇奇整局從未落後過，很快先下一城。

安賽龍第二局力挽狂瀾，利用強力扣殺追到10：10平手，並來到15：14領先，下一拍為了救球把膝蓋到都磨破皮，雙方持續你來我往，龍王則越打越振奮還打出昇龍拳，雖然石宇奇打出一記446公里殺球追成19平，龍王仍先拿局點，並將戰線延長，他也興奮振臂。

安賽龍決勝局先5：1，但石宇奇也回應5：1，龍王連續得分，帶著11：8進入技術暫停，只是石宇奇換邊後擊出5：0攻勢成功超車並變成17：13領先，而安賽龍雖試圖追分，但石宇奇沈住氣擋住龍王反撲，石宇奇明天跟世界排名第9安童森（Anders Antonsen）爭冠。

中國好手石宇奇。（資料照，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。