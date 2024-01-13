大馬賽》安賽龍3連霸夢碎 苦戰70分鐘不敵中國石宇奇無緣決賽

世界球王安賽龍。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單4強，以12：21、21：19、17：21不敵中國好手石宇奇，爭取3連霸夢碎。

安賽龍本屆將尋求3連霸，他生涯對戰石宇奇也握有9勝2敗優勢，去年12月的年終總決賽金牌戰交手，龍王以直落二快意收下勝利，完成3連霸。

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世界排名第6的石宇奇今日則是有備而來，首局更是有辦法壓制安賽龍的發揮，龍王則是失誤連連，石宇奇整局從未落後過，很快先下一城。

安賽龍第二局力挽狂瀾，利用強力扣殺追到10：10平手，並來到15：14領先，下一拍為了救球把膝蓋到都磨破皮，雙方持續你來我往，龍王則越打越振奮還打出昇龍拳，雖然石宇奇打出一記446公里殺球追成19平，龍王仍先拿局點，並將戰線延長，他也興奮振臂。

安賽龍決勝局先5：1，但石宇奇也回應5：1，龍王連續得分，帶著11：8進入技術暫停，只是石宇奇換邊後擊出5：0攻勢成功超車並變成17：13領先，而安賽龍雖試圖追分，但石宇奇沈住氣擋住龍王反撲，石宇奇明天跟世界排名第9安童森（Anders Antonsen）爭冠。

中國好手石宇奇。（資料照，歐新社）

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