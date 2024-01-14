澳網》艾卡拉茲期許首闖冠軍戰 擊敗當今最強墨爾本之王

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！2024年澳洲網球公開賽今點燃戰火，去年因傷缺席的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）已經回歸，賽前受訪時更直言，期許能在墨爾本公園首闖決賽，並且擊敗當今最強的喬科維奇（Novak Djokovic）。

「我想進入冠軍戰，希望能與喬科維奇交手。這當然很棒，知道這裡幾乎沒有人有能力擊敗他，無疑是種額外動力。我總想面對世界上最好的球員，看看自己的水準。」年僅20歲的艾卡拉茲潛力十足，2022年美國公開賽首獲大滿貫冠軍，去年溫布頓錦標賽再添金盃，就是從喬科維奇拍下大逆轉搶得，由於這位西班牙前球王職業生涯還未打進澳網第4輪，想要挑戰已經十度稱霸的「墨爾本之王」喬帥，無疑是嚴荷考驗，何況教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）還因傷缺席，對此艾卡拉茲說：「去年他幾乎陪著我參與大多數比賽，沒有他確實會很困難，但我與羅培茲（Samuel Lopez）及團隊在一起，他也是偉大的教練，我百分之百信任他。」

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至於第2種子艾卡拉茲澳網首輪對手，則為法國37歲老將加斯凱（Richard Gasquet），兩人2021年烏馬格決賽交手過一回，艾卡拉茲直落2奪冠。

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