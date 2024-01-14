澳網》球王喬科維奇今年的野望：我想要「金滿貫」！

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年澳洲網球公開賽史上首度在週日點燃戰火，喬科維奇（Novak Djokovic）今開幕戰挑大梁，準備朝著史上新高的大滿貫25冠邁出第一步，塞爾維亞球王賽前受訪時更直言：「我想要『金滿貫』！」

已被許多人認為是網壇「史上最佳（GOAT）」，喬科維奇談及本屆澳網最大威脅時，直言：「我自己永遠是第一順位，然後顯然是世界上所有其他頂尖球員。每個球員來到這裡都是為了讓夢想成真，贏得大滿貫。我們知道什麼是大滿貫，也知道它代表著什麼。這是每個球員都想打出最好網球的地方。」

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這位36歲老將也坦承，適逢2024巴黎奧運，今年最大的野心，就是贏得四大滿貫外加奧運的「金滿貫」，「這不是什麼秘密，我明確表達想要贏得參與的每個大滿貫，今年也不例外。我的職業生涯就在澳洲墨爾本取得勝利，毫無疑問，這就是最喜歡的地方。我們還有奧運，四大賽和奧運，這些都是重大目標。我必須看看這裡的情況如何，並思考其餘一切。」

喬科維奇也被問到，先前聯合盃受傷的右手腕情況如何？答案足以讓廣大球迷放心，「我的手腕很好，有充分時間恢復。我訓練也很棒，讓我們看看比賽中情況如何。」依舊渴望冠軍的男單頭號種子，第一輪台灣時間下午4時對上會外賽晉級的克羅埃西亞18歲新星普里茲米奇（Dino Prizmic），也是老少雙雄首度交鋒，經驗豐富的喬帥被看好順利開胡。

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