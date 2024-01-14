大馬賽》決賽日寫相隔23年紀錄 台灣一姐戴資穎力拚本季首冠

台灣一姐戴資穎今將力拚大馬賽第5冠。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的馬來西亞公開賽今將舉行最後一天的賽事，五場決賽沒有衛冕冠軍參戰，是2001年頭一遭。

根據《BWF》指出，上屆5項目的冠軍隔年全數無緣決賽，是2001年來第一次，寫下相隔23年紀錄。丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）昨在4強不敵中國石宇奇無緣3連霸，上屆冠軍日本山口茜傷癒復出止步8強，男雙印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）一樣未能闖進4強，中國女雙賈一凡／陳清晨8強輸給同胞劉聖書／譚寧，中國世界第一混雙鄭思維／黃雅瓊8強遭南韓金元昊／鄭娜銀打敗。

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今天登場的決賽由混雙打頭陣，金元昊／鄭娜銀對決日本渡邊勇大／東野有紗，緊接著台灣一姐戴資穎迎戰南韓球后安洗瑩、力拚賽史第5冠，女雙則上演中國內戰，由劉聖書／譚寧交手鄭雨／張殊賢，中國石宇奇與丹麥安童森爭奪男單冠軍，壓軸為中國男雙世界第一王昶／梁偉鏗交手印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）。

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