MLB》上季防禦率1.71牛棚大將！ 美媒爆洋基、衛冕軍遊騎兵都想搶

內里斯。（資料照，歐新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕34歲牛棚投手內里斯（Hector Neris）尚未找到下家，據大聯盟官網報導，洋基和遊騎兵是簽下他的領跑者。

內里斯大聯盟生涯在費城人發跡，效力8年的時間後，2022年轉戰太空人摘下世界大賽冠軍，上季同樣在太空人效力，登板71場，成績6勝3敗、防禦率1.71，拿下31次中繼成功、2次救援成功，累積68.1局投球，送出77次三振，每局被上壘率為1.05。

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內里斯季後不執行850萬美元的球員選擇權，進入自由市場，目前動向未明。大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）指出，消息人士透露，內里斯的市場正在升溫，洋基和遊騎兵成為網羅他的領跑者。

Hector Neris’ market is becoming active, with the Yankees and Rangers emerging as potential frontrunners to sign the reliever, per sources. — Mark Feinsand （@Feinsand） January 14, 2024

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