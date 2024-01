MLB》上季防禦率1.71牛棚大將！ 美媒爆洋基、衛冕軍遊騎兵都想搶

內里斯。(資料照,歐新社)

盧養宣/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕34歲牛棚投手內里斯(Hector Neris)尚未找到下家,據大聯盟官網報導,洋基和遊騎兵是簽下他的領跑者。

內里斯大聯盟生涯在費城人發跡,效力8年的時間後,2022年轉戰太空人摘下世界大賽冠軍,上季同樣在太空人效力,登板71場,成績6勝3敗、防禦率1.71,拿下31次中繼成功、2次救援成功,累積68.1局投球,送出77次三振,每局被上壘率為1.05。

請繼續往下閱讀...

內里斯季後不執行850萬美元的球員選擇權,進入自由市場,目前動向未明。大聯盟官網記者費恩斯坦(Mark Feinsand)指出,消息人士透露,內里斯的市場正在升溫,洋基和遊騎兵成為網羅他的領跑者。

Hector Neris’ market is becoming active, with the Yankees and Rangers emerging as potential frontrunners to sign the reliever, per sources.