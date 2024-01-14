晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上季防禦率1.71牛棚大將！ 美媒爆洋基、衛冕軍遊騎兵都想搶

2024/01/14 10:22

內里斯。（資料照，歐新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕34歲牛棚投手內里斯（Hector Neris）尚未找到下家，據大聯盟官網報導，洋基和遊騎兵是簽下他的領跑者。

內里斯大聯盟生涯在費城人發跡，效力8年的時間後，2022年轉戰太空人摘下世界大賽冠軍，上季同樣在太空人效力，登板71場，成績6勝3敗、防禦率1.71，拿下31次中繼成功、2次救援成功，累積68.1局投球，送出77次三振，每局被上壘率為1.05。

內里斯季後不執行850萬美元的球員選擇權，進入自由市場，目前動向未明。大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）指出，消息人士透露，內里斯的市場正在升溫，洋基和遊騎兵成為網羅他的領跑者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。