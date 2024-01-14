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澳網》降落在與2022年相同的航廈 喬科維奇憶遣返風波有感而發

2024/01/14 11:13

喬科維奇2022年遭澳洲政府拒絕入境。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽今天點燃戰火，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）將力拚賽史第11冠，賽前記者會時向塞爾維亞媒體談到了兩年前的遣返事件。

喬科維奇昨在賽前記者會除透露此屆賽事的目標、手腕的傷勢狀況外，在塞國記者單獨提問環節中，也回憶2022年因疫苗問題遭遣返的風波。

雖然喬科維奇已經在去年重返墨爾本、甚至最後一掃陰霾奪冠，然而今年來到南半球，往事仍不免湧上心頭，「去年我先飛阿得雷德，所以抵達墨爾本時是在另一個航廈。今年我們降落在與2022年一樣的航廈，我看到當時走的那一整段路，同樣的入境審查處、我甚至認出當時在那裡的那個人，說實話感受不太好，我能感覺到胃在翻騰。」

2年前無法入境時，喬科維奇曾待在一家墨爾本的飯店數天，他說自己不排除再次造訪那個地方，「據我了解，很多被拘留的人都被釋放了，這也算是好事吧，那個地方因為我獲得許多媒體關注，媒體帶來的壓力讓那些人得以被釋放。」

其中一位24歲的伊朗男子Mehdi，當時在那裡被拘留9年，喬科維奇透露，兩人至今能保持聯繫，「我覺得自己與他有特別的連結，他現在住在明尼蘇達，所以我去美國的時候會與他見面，他跟我說，他很感謝我的事件帶來的關注度。」

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