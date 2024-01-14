MLB》大谷翔平躲過美日媒體秘密返國 道奇隊縝密作戰計畫曝光

一直到駐日大使易曼紐（左）貼出與大谷翔平合照後，日本媒體才知道大谷返國。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平加盟豪門道奇後，一舉一動更加受到矚目，近日與美國駐日大使合照曝光後，日本媒體才知道他人在日本，秘密返國的行程背後是道奇隊的縝密計畫。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）11日貼出與大谷翔平的合照，日本媒體才驚覺他人在國內，紛紛以「秘密返國」形容；《體育日本》指出，大谷翔平是在9日拜訪位於東京都港區的美國大使館，11日已經再度返美。

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大谷翔平重磅加盟道奇後，受到的關注度更勝天使時期，《女性自身》今報導，大谷秘密返國的行程，不僅是日本媒體，就連美國媒體也很震驚。

報導引述消息人士指出，原本也有大谷去年末要回國的說法，但他最終還是留在美國，因為轉隊到道奇後在找新住處，但至今找了3個地方還未決定新住處，美國的狗仔也認為他因為忙於新生活，暫時不會回到日本，「所以突然有回到日本的照片都嚇了一跳。」

報導指出，道奇隊為了讓大谷翔平能逃過美日媒體的眼睛回國一趟，背後有一個祕密作戰計畫，消息人士提到，道奇隊陣中有一位數據分析師、同時也負責大谷公關事務的球團員工策畫此次返日行程，道奇隊是大聯盟受到許多媒體關注的球隊，因此公關部門很出色，「大谷因為想安靜回國，和他商量一下。」

台灣時間7日，道奇隊小聯盟投手威廉斯（Kendall Williams）在社群秀出與大谷翔平的合照，《女性自身》今指出，此舉是為了讓美國狗仔認為他還在洛杉磯、讓記者放鬆警惕採取的策略。

報導末段表示，道奇隊現在具備完美支援大谷翔平的體制，因此他才能成功秘密返國，並提到他雖有新的贊助商New Balance，先前的贊助商亞瑟士仍表示回到日本後隨時歡迎使用該品牌的設施，只是這次大谷沒有被目擊現身訓練，行程滴水不漏。

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