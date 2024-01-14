羽球》說重話了！大馬選手賽前還去度假 李宗偉開罵：真的很糟糕

大馬傳奇名將「拿督」李宗偉。（資料照，路透）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季首站超級1000系列馬來西亞公開賽，地主選手表現不佳，引來大馬傳奇名將「拿督」李宗偉開砲。

在本屆大馬公開賽的5個單項中，沒有地主選手能夠闖進4強，地主國再度一冠難求，上回有大馬選手在馬來西亞公開賽奪冠，已要追溯至2018年李宗偉在男單封王。

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大馬選手未能捍衛主場陷入冠軍荒，李宗偉語重心長表示：「想在最高水準的比賽有出色表現，球員就要做出巨大的犧牲，希望球員們在這之後明確了解自己的責任。」

李宗偉對於有些球員去年底還在度假感到不滿，「這還真是蠻糟糕的開始，透過社群媒體，我看到一些球員在明知馬來西亞公開賽在1月9日開戰的情況下，卻還去海外度假，我並不是說不能度假，但也必須看時間。」

李宗偉直呼：「他們度假去了，可知當他們回來時，距離馬來西亞公開賽只剩幾天時間了，作為一名前球員，我知道一旦度假回來，是很難直接投入密集訓練。」

李宗偉也分享自身的經驗，「球員必須做出犧牲才能實現自己的夢想，過往我在農曆新年時只休息一天，我並不是想說自己有多好，但是你大可問我的任何教練，我當球員的態度和行為是怎樣，我知道為了成功，必須有所犧牲。」

侃侃而談的李宗偉，也大讚中國、日本和南韓球員，「我可以告訴你，來自中國、南韓和日本的球員，在耶誕節和新年期間，他們皆沒有休息，他們專注於訓練，這次的馬來西亞公開賽，我們可以清楚的看到哪一個國家的球員表現出色。」

對於說重話的原因，李宗偉表示：「因為是奧運年，今年是極其重要的一年，我希望這些球員能夠意識到這一點，並且再次崛起。」

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