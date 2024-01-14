晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球排名賽》不亞了！21歲廖倬甫打敗陳紀廷 生涯首奪男單冠軍

2024/01/14 12:24

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕土銀21歲小將廖倬甫過去三度在全國排名賽決賽鎩羽而歸，直到今天終於以21：13、21：17擊敗土銀學長陳紀廷，奪下113年第一次全國排名賽男單冠軍，為2024年奠定好的開始。

世界排名69的廖倬甫過去打進排名賽決賽分別不敵林俊易、李佳豪、戚又仁，如今總算擊敗熟悉的對手陳紀廷，他認為，這座冠軍是給自己一個肯定，代表前幾個月的訓練有成果。

廖倬甫是羽壇備受期待的新星，不過去年雖在屬國際挑戰賽等級的北馬里亞納公開賽封王，以及超級300系列南韓大師賽躋身8強，但整年下來成績差強人意，經常一戰就出局，也讓他有點陷入低潮。

廖倬甫坦言，去年開始征戰各大國際賽，且賽事強度都很高，自己的身體狀態並沒有做好準備，經常比賽打沒多久就自己崩掉，所以一度兩週沒碰球拍，先把體能進行強化，才有能力迎接更多比賽的挑戰。

廖倬甫去年南韓大師賽返台後就認真強化體力，跑步已是每天必做之事，希望先為2024年賽季累積更多能量，如今能在排名賽封王是好的開始，希望接下來征戰泰國大師賽也能有所突破。

另外，土銀另一好手「左手重砲」林俊易在馬來西亞公開賽闖4強，締造生涯在超級1000系列最佳成績。廖倬甫透露，林俊易體能很好，跑步也跑得很快，且心態也越來越好，可以克服許多難關，看見學長締造佳績，他也是很開心。「學長出發去馬來西亞前，我們都一起練球，學長是我要學習的對象之一。」

廖倬甫（右）奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。