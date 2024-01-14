羽球排名賽》不亞了！21歲廖倬甫打敗陳紀廷 生涯首奪男單冠軍

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕土銀21歲小將廖倬甫過去三度在全國排名賽決賽鎩羽而歸，直到今天終於以21：13、21：17擊敗土銀學長陳紀廷，奪下113年第一次全國排名賽男單冠軍，為2024年奠定好的開始。

世界排名69的廖倬甫過去打進排名賽決賽分別不敵林俊易、李佳豪、戚又仁，如今總算擊敗熟悉的對手陳紀廷，他認為，這座冠軍是給自己一個肯定，代表前幾個月的訓練有成果。

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廖倬甫是羽壇備受期待的新星，不過去年雖在屬國際挑戰賽等級的北馬里亞納公開賽封王，以及超級300系列南韓大師賽躋身8強，但整年下來成績差強人意，經常一戰就出局，也讓他有點陷入低潮。

廖倬甫坦言，去年開始征戰各大國際賽，且賽事強度都很高，自己的身體狀態並沒有做好準備，經常比賽打沒多久就自己崩掉，所以一度兩週沒碰球拍，先把體能進行強化，才有能力迎接更多比賽的挑戰。

廖倬甫去年南韓大師賽返台後就認真強化體力，跑步已是每天必做之事，希望先為2024年賽季累積更多能量，如今能在排名賽封王是好的開始，希望接下來征戰泰國大師賽也能有所突破。

另外，土銀另一好手「左手重砲」林俊易在馬來西亞公開賽闖4強，締造生涯在超級1000系列最佳成績。廖倬甫透露，林俊易體能很好，跑步也跑得很快，且心態也越來越好，可以克服許多難關，看見學長締造佳績，他也是很開心。「學長出發去馬來西亞前，我們都一起練球，學長是我要學習的對象之一。」

廖倬甫（右）奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

廖倬甫奪下男單冠軍。（記者林岳甫攝）

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