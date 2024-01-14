澳網》謝淑薇榮膺女雙第2種子 挑戰生涯第7座大滿貫冠軍

謝淑薇（右）女雙與比利時梅騰絲重新合拍。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年澳洲網球公開賽今點燃戰火，64席的雙打籤表跟著出爐，本屆台灣球員共3人角逐女雙，其中謝淑薇榮膺第2種子，準備挑戰職業生涯第7座大滿貫冠軍。

年度四大賽率先登場的澳網，正在墨爾本公園如火如荼進行，蓄勢待發的謝淑薇，與比利時老戰友梅騰絲（Elise Mertens）本週將以女雙第2種子出擊，實力堅強且經驗豐富的「台比聯軍」，首戰同樣來自比利時的米內恩（Greetje Minnen）／維克梅耶兒（Yanina Wickmayer），爭取開胡挺進32強。元月剛過生日的小薇，去年夏天復出接連橫掃法國公開賽、溫布頓錦標賽女雙金盃，締造難能可貴的「海峽大滿貫」紀錄，總計她已有6座大滿貫冠軍在手，如今期許在南半球超越澳網2020年女雙亞軍成績，朝著四大賽第7冠邁進。

請繼續往下閱讀...

甫於荷巴特聯手封后的詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），排澳網女雙第10種子，「台墨聯軍」首輪迎戰美國組合科寧 （Sofia Kenin）／穆罕默德（Asia Muhammad）。至於吳芳嫺 ／中國朱琳遭遇第7種子美國梅里查兒-馬汀妮茲 （Nicole Melichar-Martinez）／澳洲地主佩雷絲（Ellen Perez）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法