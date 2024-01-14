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澳網》克服第3盤小亂流 義大利新世代辛納新賽季旗開得勝

2024/01/14 14:32

辛納。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年澳洲網球公開賽開打，義大利第4種子辛納（Jannik Sinner）初登場激戰2小時34分鐘，克服第3盤小亂流，總算以6：4、7：5、6：3力退荷蘭對手贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp），安抵男單64強。

年度四大賽率先登場的澳網，正在墨爾本公園如火如荼進行，這是辛納自去年11月率領義大利贏得台維斯盃冠軍以來首次出賽，這位22歲超級新星打出與對手相同的26個致勝球，37次非受迫失誤則比贊德舒爾普少8個，開賽連下2盤後，第3盤先遭破發0：2落後，但辛納及時回穩接連雙破，直落3順利開胡。「開季第一場比賽從來都不是件容易的事，我很高興能夠獲勝，現在我能訓練兩天來變得更好。」賽後辛納表示，大滿貫5盤3勝制對熱開身手有些幫助，「你在場上停留時間長一點，你可以打得更久些，這就是我喜歡做的事，然後我們將在接下來幾輪比賽中看看會發生什麼。」

22歲的辛納去年底強勢崛起，如今被各界看好在澳網4強對決志在連霸的塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic），仍在追求生涯首座大滿貫金盃的他，2023年打進澳網16強 ，前年躋身8強 。

贊德舒爾普。（法新社）

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