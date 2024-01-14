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大馬賽》可惜！戴資穎遭世界球后安洗瑩逆轉 收下女單亞軍

2024/01/14 15:02

戴資穎。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽女單決賽，以21：10、10：21、18：21遭南韓世界球后安洗瑩逆轉，無緣在2024年賽季首站封后，不過仍收下亞軍成績，最新世界排名將升上第3名。

戴資穎連續擊敗華裔女將張蓓雯、泰國布莎南、中國何冰嬌，昨她4強賽以17：21、21：15、21：18逆轉東京奧運金牌中國名將陳雨菲，終結對戰4連敗，繼2013、2016、2017、2018、2019後，生涯第6次挺進大馬賽冠軍戰。

戴資穎、安洗瑩過去對壘13次，小戴僅取3勝，而兩人近一次交手是去年12月年終總決賽4強戰，戴資穎以不可思議逆轉秀挺進決賽，最後更捧起生涯第4座年終賽冠軍，並終結對戰安洗瑩的6連敗。

安洗瑩開賽連續3球都送到界外，即使一度追到4：5，戴資穎挾著一波連續得分包括一次幸運翻網球，以11：5進入暫停，而小戴暫停後更是火力全開，一鼓作氣拉開差距，在局點就以一記犀利反拍成功先下一城。

第二局換邊後，戴資穎失誤變得較多，陷入2：7落後劣勢，而安洗瑩狀態有所提升，以11：7進入暫停，而小戴暫停後仍無法壓制對手，落後差距擴大，甚至也出現發球出界，安洗瑩就將戰線延長，雙方得在第三局分勝負。

戴資穎、安洗瑩決勝局前段不分軒輊，就看誰表現能更沉穩，而首局失誤較多的安洗瑩這局持續穩定發揮，拿到11：9領先；小戴換邊後面臨13：18落後，但她回敬5：1追到18：19，可惜關鍵一球球出界也挑戰失敗，最終就飲恨，無緣在今年首站就奪冠，接下將轉往印度參加16日登場的超級750系列印度公開賽。

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