中職》統一獅亞太成棒副球場春訓 開放球迷參觀推出One Day Pass

春訓開放參觀活動規劃。（球團提供）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年統一7-ELEVEN獅春訓第一階段訓練，球隊規劃1月20、21、27及28日四天，分別在週六、週日早上9:00起開放球迷進場參觀春訓訓練，其中包括成棒副球場看台區、戶外牛棚練習區、戶外打擊練習區及室內多功能練習場，其中看台區及戶外牛棚練習觀看區為全區開放，民眾可免費參觀。

今年春訓是獅隊首度在亞太成棒副球場訓練，球隊行銷為了讓球迷不同的體驗，也特別規劃One Day Pass春訓體驗，規劃專屬限定活動「戶外牛棚練習區拍照體驗」、「室內多功能練習場限時開放參觀」、「打擊及守備棒球體驗課程」，讓購買One Day Pass民眾可以體驗不同樂趣，除了活動之外，購買One Day Pass也可抽幸運好禮，並可獲得「2024統一獅春訓限定明信片」乙張，讓參與這次春訓體驗的球迷們能夠留下最特別的回憶和收藏，One Day Pass於當日8:30現場開始販售，每張 100元，絕對讓球迷物超所值，體驗最特別的春訓參觀體驗。

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連續兩週週六、週日春訓練習結束後，週六安排統一獅7-ELEVEN選手擊掌會，參加資格採活動限時，限時15分鐘，而週日推出統一獅球星簽名會，凡當日至萊恩酷購買商品單筆滿千即可獲得簽名會參加資格券一張，限額50位。統一獅選手擊掌及簽名會活動時間及出席人員名單，將於活動前三日公布，屆時歡迎大家一起參加。

除了滿滿的活動外，開放春訓參觀活動日期間，球隊也特別規劃永康車站到亞太棒球村成棒副球場接駁專車，第一班08:30從永康車站發車，最後一班16:30從亞太棒球村成棒副球場發車，歡迎球迷多多利用，而亞太棒球村成棒副球場也有規劃便利停車專區，歡迎球迷也可開車前往參與本次春訓訓練參觀活動。

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