棒球》真訊息在此！ 張育成經紀公司：有多支美國球隊洽談中

張育成。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕旅美好手張育成目前仍在台中自主訓練，但關於他的下一站傳聞不斷，在台灣的經紀代表今天受訪指出不管是他將加盟日職，或之前有韓職球隊接觸的消息都不屬實，表示目前他的合約都交由美國的經紀公司處理，「有多個球隊在洽談，目前還是以美國方面為主。」

28歲的張育成去年和紅襪簽下1年85萬美元合約，季後成為自由球員，動向持續受到關注，且由於他去年底曾公開表示「不排斥打中職，但沒有球隊來接觸」，因此他是否受到今年握有選秀狀元籤的富邦悍將延攬，也一直是具有熱度的棒球話題。

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由於張育成也不排斥去日、韓職發展，日前先傳出有韓職球隊接觸，後續還有NC恐龍出面否認開出合約給他，如今又有傳聞他將加入日職橫濱DeNA。對這些傳聞，張育成在台灣的經紀代表今天受訪時，除了表示橫濱的消息是假的，也強調韓國方面的消息也是假的。

張育成目前持續在台灣等待消息，且由於球季即將展開，他從月初就開始加強訓練，也預計月底返回美國到長期合作的私人打擊教練那邊繼續訓練。儘管尚未確定合約，台灣經紀代表透露張育成的心情不受影響，因為他滿相信美國經紀公司，目前每週、甚至每天都會保持連繫。

至於張育成是否有中職球隊方面的接觸，台灣經紀代表也表示「有的」，但目前仍必須等待美國方面的消息確定後，再能和中職方面交換想法，且中職選秀是在季中才舉行，因此一切都在進行中，尚未有確定消息。

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