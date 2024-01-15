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日職》因緣際會學到大谷翔平「魔球」！ 廣島終結者卻還不能丟

2024/01/15 07:00

吏林良吏。（資料照，法新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《體育報知》報導，廣島終結者栗林良吏透露自己休賽季時，為自己的武器庫添加新工具，是大聯盟去年球季開始聲名大噪，大谷翔平也大量使用的「魔球」橫掃球（Sweeper），不過目前仍無法用在實戰上。

報導指出，美國知名的訓練機構《Driveline》的工作人員在去年11月時來到日本，栗林因此接受指導，學會了橫掃球，他表示自己的橫掃球變化幅度很大，還受到工作人員的稱讚。

在2021年奪下新人王的栗林良吏，是以指叉球作為主要武器，但去年他的指叉球狀況不佳，他也坦言自己在下半季找到能用指叉球以外的武器決勝的自信。不會再像以前一樣執著於使用指叉球。

數據網站顯示，栗林良吏在上個賽季主要變化球是指叉球，用量達27.56%，第二多的是曲球，用量14.54%。而2022年球季栗林良吏的指叉球用量高達42.16%，比直球還高，被打擊率僅1成08。而2021年拿下新人王時，栗林的指叉球用量為28.93%，被打擊率僅0.095。

但是栗林良吏坦承，自己在投橫掃球後手肘會有點痛，希望總有一天能夠把這顆球給投出來，他笑說，「我會跟他們講，我有橫掃球喔。」

不過栗林表示，自己還是有從《Driveline》當中學到可以應用的訓練知識，包含大谷翔平也在使用的練習法。

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