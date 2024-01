戴資穎在IG上發文表示下週將繼續努力。(圖片取自IG)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕台灣一姊戴資穎新年首站在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽以21:10、10:21、18:21遭南韓球后安洗瑩逆轉無緣本季首冠,賽後他也發文感謝球迷支持,並表示下週將繼續努力。

戴資穎此站在大馬公開賽表現不俗,一路擊敗華裔美籍女將張蓓雯、泰國好手布莎南(Busanan Ongbamrungphan)、中國一姊陳雨菲挺進冠軍賽,惜最終不敵安洗瑩拿下亞軍。在此站接受採訪時,戴資穎也對退休一事回應會打完2024年賽季,同時表明此次是最後一次參加大馬公開賽。

在比賽結束後,戴資穎於社群軟體上發文寫道:「謝謝大馬球迷這星期給我的支持,也謝謝特地飛過來看比賽的大家。Thanks for all your support。謝謝我的團隊,謝謝在場上努力奔跑的自己。下週繼續努力。」

戴資穎結束本季首戰後沒有休息,下個禮拜將會前往印度,參加1月16日登場的超級750系列印度公開賽。

