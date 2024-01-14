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T1》特攻無緣完成超狂逆轉 地主海神驚險收下3連勝

2024/01/14 16:48

布銳克曼完成「大三元」，繳出24分、10籃板、11助攻，幫助海神3連勝。（T1提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕高雄海神今天在主場高雄巨蛋，竟然敗光最多27分領先，還好關鍵時刻有穩住陣腳，最終有驚無險以99：93擊敗T1聯盟衛冕軍中信特攻，收下3連勝。

海神在上半場打得特攻根本毫無招架之力，海神當家主控布銳克曼13分、8籃板、6助攻，另外林任鴻投進4顆三分球，進帳14分，地主上半場最多領先27分，半場結束還有63：38的巨大優勢。

前兩節打得荒腔走板的特攻，在下半場大蛻變，阿巴西、克力斯第三節都進帳8分，先率隊將差距縮小，衛冕軍第四節持續追分，克力斯更是變射手，率隊在5分47秒更一度取得90：88領先，只是海神把領先搶回來，且克力斯、泰龍在關鍵時刻連續發生失誤，也讓海神庫薩斯在8.2秒、布銳克曼3.8秒都兩罰俱中，宣告特攻無緣完成大逆轉。

特攻新洋將泰龍此仗首次開箱表現不俗，可惜未能幫助球隊贏球。（T1提供）

布銳克曼此役完成「大三元」，繳出24分、10籃板、11助攻，庫薩斯15分、11籃板，邱子軒進帳13分，胡瓏貿13分、林任鴻14分、艾倫10分。

特攻無緣完成落後27分的超級大逆轉，克力斯22分、8籃板、8助攻，新洋將泰龍24分、12籃板，阿巴西15分、5籃板、5助攻，譚傑龍14分、7籃板。

阿巴西15分、5籃板、5助攻。（T1提供）

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