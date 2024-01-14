NBA》拿下大三元球隊仍輸球 A.戴維斯：責任在我！

A.戴維斯（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在詹姆斯（Lebron James）受傷無法打的情況下，湖人下半場擋不住近況火燙的爵士反撲，終場以125：132輸掉比賽，賽後湖人球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）也表示相當自責。

A.戴維斯近況不錯，最近15場比賽中繳出場均29.1分、11籃板、2.3阻攻成績，且投籃命中率高達59.8%，三分球命中率也有39.3%的高水準。不過今天面對爵士，儘管繳出了大三元15籃板、11助攻，卻僅21投5中得15分，創下本季新低命中率。

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“Everyone did their job, except me… This one’s on me.” Anthony Davis breaks down the key moments in the game and takes the blame for the loss. pic.twitter.com/QM0OFhPLY5 — Spectrum SportsNet （@SpectrumSN） January 14, 2024

A.戴維斯常被人塑造打球很軟、玻璃人等形象，不過他今天坦然接受輸球，說道除了自己大家都做了該做的事，也承認的確有很多籃下的機會卻沒能把握住，導致球隊陷入苦戰。湖人目前戰績19勝21敗位居西部11，跌出附加賽行列；而今贏球的爵士戰績更上層樓，戰績超過五成勝率，來到21勝20負，暫居西部第9。

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