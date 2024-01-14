晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》拿下大三元球隊仍輸球 A.戴維斯：責任在我！

2024/01/14 20:34

A.戴維斯（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在詹姆斯（Lebron James）受傷無法打的情況下，湖人下半場擋不住近況火燙的爵士反撲，終場以125：132輸掉比賽，賽後湖人球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）也表示相當自責。

A.戴維斯近況不錯，最近15場比賽中繳出場均29.1分、11籃板、2.3阻攻成績，且投籃命中率高達59.8%，三分球命中率也有39.3%的高水準。不過今天面對爵士，儘管繳出了大三元15籃板、11助攻，卻僅21投5中得15分，創下本季新低命中率。

A.戴維斯常被人塑造打球很軟、玻璃人等形象，不過他今天坦然接受輸球，說道除了自己大家都做了該做的事，也承認的確有很多籃下的機會卻沒能把握住，導致球隊陷入苦戰。湖人目前戰績19勝21敗位居西部11，跌出附加賽行列；而今贏球的爵士戰績更上層樓，戰績超過五成勝率，來到21勝20負，暫居西部第9。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。