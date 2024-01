NBA》拿下大三元球隊仍輸球 A.戴維斯：責任在我！

A.戴維斯(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日在詹姆斯(Lebron James)受傷無法打的情況下,湖人下半場擋不住近況火燙的爵士反撲,終場以125:132輸掉比賽,賽後湖人球星「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)也表示相當自責。

A.戴維斯近況不錯,最近15場比賽中繳出場均29.1分、11籃板、2.3阻攻成績,且投籃命中率高達59.8%,三分球命中率也有39.3%的高水準。不過今天面對爵士,儘管繳出了大三元15籃板、11助攻,卻僅21投5中得15分,創下本季新低命中率。

“Everyone did their job, except me… This one’s on me.” Anthony Davis breaks down the key moments in the game and takes the blame for the loss. pic.twitter.com/QM0OFhPLY5