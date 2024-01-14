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大馬賽》安童森幫「龍王」復仇 擊倒中國石宇奇奪男單冠軍

2024/01/14 18:18

丹麥好手安童森擊敗石宇奇拿下生涯首座超級1000賽事冠軍。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕丹麥好手安童森（Anders Antonsen）狀況火燙，今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單決賽，以21：14、21：13擊敗中國名將石宇奇，幫世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）復仇，安童森生涯首度在超級1000賽事封王。

世界排名第9的安童森首輪先打敗印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），再來又變成「日本殺手」連勝渡邊航貴、奈良岡功大，昨天則是擊倒台灣「左手重砲」林俊易，繼2019年印尼公開賽後再次闖入超級1000賽事冠軍戰。

安童森首局雖然遭石宇奇追平8：8，但他還是沒讓對手追過，且在16：14更連拿5分，成功先聲奪人；安童森第二局更是一路領先，開始就連下5分讓石宇奇壓力很大，且最多還握有9分領先，最終也成功抱回冠軍，替龍王出口氣。

世界排名第6的石宇奇昨天才以21：12、19：21、21：17力壓安賽龍，展現挑戰冠軍的氣勢，只是這回遇到安童森找不到突破之道，兩局都未曾領先過，最終只能屈居亞軍，而中國男單自2019年林丹後，已經5屆無法在大馬賽奪男單冠軍。

安童森（右）與石宇奇。（歐新社）

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