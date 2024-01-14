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羽球》台灣球迷送禮物敲房門嚇到東宗 戴資穎呼籲不要做類似行為

2024/01/14 19:06

戴資穎兌現在年終賽的承諾，請印尼好手東宗吃飯。（取自IG）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球一姐戴資穎日前兌現年終賽承諾，請印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）吃飯。但近日卻有台灣球迷特地去敲東宗房門送禮物，讓當事人嚇了一跳，戴資穎在IG限時動態呼籲，請球迷不要出現騷擾球員的行為。

戴資穎在IG限時動態PO文指出，「先謝謝很多球迷特地飛過來看比賽，但是前幾天和東宗吃飯時，她說有球迷去敲她房間的門，送給她禮物，這個行為太突然，且讓人感到害怕。」

戴資穎也寫道，後來得知這位敲門的球迷是來自台灣，對於這件事實在對東宗感到非常抱歉，小戴也呼籲球迷，希望未來大家看比賽，在喜歡選手的同時，請不要做出類似的行為。

戴資穎也希望球迷只要人到現場幫她加油就好，不要破費買禮物和帶禮物給她，因為自己的行李實在沒有多餘的空間，也不想辜負大家用心準備的禮物。

去年12月年終賽，戴資穎打完小組賽後一度出現晉級危機，後續靠著東宗擊敗南韓好手金佳恩，也順勢「助攻」戴資穎闖進4強，之後小戴成功封后，勇奪賽史第4冠。當時小戴曾被媒體問及是否要請東宗吃飯，小戴笑回：「沒有問題，一定可以。」

台灣球迷送禮物敲房門嚇到東宗，戴資穎呼籲不要做類似行為。（取自小戴IG）

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