中職》Wing Stars海外培訓現場曝光！ 安芝儇15日領軍閃亮起飛

台鋼Wing Stars啦啦隊13位創隊成員日前飛往南韓接受海外培訓，接受K-Pop舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等訓練，點滿成員舞台魅力值。（台鋼提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼Wing Stars啦啦隊13位創隊成員日前飛往南韓接受海外培訓，接受K-Pop舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等訓練，點滿成員舞台魅力值。成員們今日前往學姐最強外掛安芝儇的所屬球隊首爾友利卡蜜蜂賽場上實習，向南韓球迷們展現Wing Stars活力。Wing Stars啦啦隊也將在1月15日亮相記者會正式與粉絲們見面。

Wing Stars啦啦隊的13位創隊成員正在韓國接受密集的海外培訓課程，本次的南韓培訓總監由BTS、EXO、Super Junior-M 合作師資申潣燮教授擔任，課程中安排舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等技能，成員們這幾日透過K-Pop經驗的學習，逐漸掌握舞台魅力的展現及提升方式。

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Wing Stars啦啦隊今天更受邀前往首爾友利卡蜜蜂賽場，跟著學姐最強外掛安芝儇的腳步一起來到現場觀摩學習，也向現場的球迷朋友們展現Wing Stars的熱情與活力，引發討論熱潮。

隨著各項練習的展開與進行，Wing Stars啦啦隊已整備完成，Wing Stars完整面貌將在明日登場的「台鋼集團Wing Stars啦啦隊亮相記者會」揭露，記者會現場也將於Wing Stars Official Youtube官方頻道全程直播，粉絲們明日下午3點一起鎖定直播現場，見證Wing Stars兼具甜美、活力、專業、熱情，閃耀起飛的迷人瞬間。

台鋼Wing Stars啦啦隊13位創隊成員日前飛往南韓接受海外培訓，接受K-Pop舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等訓練，點滿成員舞台魅力值。（台鋼提供）

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