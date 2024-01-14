NBA》與暴龍交易換來西亞卡姆？ 沃神點出勇士當前最大難題

西亞卡姆。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期有關暴龍前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）的交易傳聞不斷，其中勇士就是對西亞卡姆具有濃厚興趣的球隊之一，但對此知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）卻點出最終可能會讓勇士選擇放棄的關鍵因素。

沃納洛斯基在《NBA Today》節目中談到了本季有關西亞卡姆的交易市場，對此他在節目中表示:「因為西亞卡姆今年夏天將成為自由球員，所以才出現非常多的交易傳聞。若任何一支球隊決定換來西亞卡姆，都必須做好開出頂薪的準備，因為他很有可能會在球季結束後就選擇離開。」

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此外沃納洛斯基在談到勇士時表示:「勇士過去幾年就一直對西亞卡姆感到興趣，但我認為勇士在做出這筆交易前需要先思考如何處理目前高額的團隊薪資及是否願意開出頂薪給西亞卡姆。由於今夏其他擁有薪資空間的球隊願意開出頂薪合約，若沒端出頂薪續約那最終勇士在交易後可能只會擁有西亞卡姆半年的使用權。」.

勇士目前的團隊薪資為NBA史上最高，若最終決定交易西亞卡姆並希望長期留住他那制服組勢必得妥善處理高昂的團隊薪資問題，此外勇士目前據傳也不願意在這筆交易案中送走潛力小將庫明加（Jonathan Kuminga），以目前的情況來看，勇士本季要換到西亞卡姆的機率並不高。

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