澳網》首戰就遭遇黑馬頑抗 十冠王喬科維奇丟掉次盤才開胡

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2024年澳洲網球公開賽出擊，初登場就意外遭遇黑馬頑抗，塞爾維亞當今球王費番手腳，才以6：2、6：7（5：7）、6：3、6：4出線，朝著史上新高的大滿貫25冠邁出第一步。

36歲的喬科維奇寶刀未老，揮別先前聯合盃右腕受傷陰霾，澳網首輪對上會外賽晉級的克羅埃西亞18歲新星普里茲米奇（Dino Prizmic），開賽頭尾雙破先馳得盤，次盤卻被排名178的年輕後浪緊咬不放，首度交鋒的老少雙雄一度互破纏鬥，搶七時喬帥陷入2 ：6落後，雖連趕3分仍被拚出信心的普里茲米奇扳回一城。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇。（法新社）

老經驗的頭號種子受到影響，第3盤錯失先破機會，反而讓對手接連回破超前，不過戰情吃緊時喬帥回穩，第6局起兩度突破還以顏色，硬是頂住壓力搶下關鍵第3盤。普里茲米奇氣勢頓挫，反觀韌性十足的喬帥越打越勇，第4盤勢如破竹連下4局，即使又被難纏對手回破倒趕3局，盤末衛冕者力保發球局不失，總計激戰4小時脫困。

喬科維奇無愧為「墨爾本之王」，自2005年起澳網戰績為90勝8負，高達91.8 %的勝率正是賽史紀錄，期間更贏得傲視群雄的10座冠軍，他從2019年迄今也已締造29連勝。

普里茲米奇。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法