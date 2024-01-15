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MLB》洋基索托賺24.7億創新高 有望再破大谷翔平「薪」紀錄

2024/01/15 07:01

索托生涯前7年合計將賺進7960萬美元創下新高。（資料照，取自ESPNX）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基重砲索托（Juan Soto）日前與球隊達成破擁有仲裁球員資格紀錄的3100萬美元合約，不過《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）點出，他未來更有望打破另一項大谷翔平的紀錄。

索托與洋基簽下的1年3100萬美元合約，超越先前由大谷翔平與天使所締造的1年3000萬美元合約，締造具仲裁資格球員的最高薪紀錄。羅森索指出，索托在進入自由球員市場前，一共拿到7960萬美元（約新台幣24.7億），是所有歷經仲裁程序的球員當中的最高紀錄。

索托在生涯前6年一共貢獻高達28.4的勝利貢獻值（fWAR），而且前3年他還是拿聯盟的最低工資。羅森索採用保守的模型估計，一個球員繳出1WAR約等於800萬美元，意味著索托在6年間提供高達2.2720億美元的價值，且要不是2020年為縮水賽季，那這個數字還會更高。

索托之創下7960萬美元的紀錄，超越先前的紀錄保持者，布萊恩（Kris Bryant）的6185萬美元，隨後是艾倫納多（Nolan Arenado）的6075萬美元，以及貝茲的（Mookie Betts）的5765萬美元，其中僅貝茲經歷3個仲裁年，索托、布萊恩與艾倫納多都是4個仲裁年。

如果洋基未能與索托簽下延長合約，他將會以26歲之齡投身自由球員市場。2022年索托拒絕國民提出的15年4.4億美元續約，羅森索認為他似乎會在自由市場追尋一張至少5億美元的大約。如果該張合約沒有延遲的話，那現值將會超過大谷翔平的10年7億美元合約（大谷翔平的合約因為有大量延遲，現值經換算後約為4.608億美元）。

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