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羽球》女單之最！專打世界前3高手 戴資穎締巡迴賽神紀錄

2024/01/15 07:04

戴資穎。（資料照，歐新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣「戴博士」戴資穎生涯在BWF生涯共累積512場女單勝利，據數據顯示，自2018年改制為BWF世界巡迴賽之後，戴資穎生涯面對世界前三名的對手共取得151勝，高居巡迴賽女單之最。

世界排名第4的戴資穎在今年超級1000系列馬來西亞公開賽4強戰中，以17：21、21：15、21：18逆轉擊敗世界排名第2的陳雨菲，順利挺進決賽，可惜最終惜敗南韓球后安洗瑩，無緣賽史第5冠。值得一提的是，戴資穎收穫大馬賽亞軍積分之後，本週世界積分將來到93736分，擠下日本山口茜的93517分，升上世界第3。

戴資穎擊敗世界第2的陳雨菲，這使得她生涯在BWF世界巡迴賽中對戰世界前3的好手共取得151勝，成為自2018年來改制以來的女單最多勝紀錄，日本山口茜以137勝位居第2，中國陳雨菲累積99勝，南韓世界球后安洗瑩則是以60勝排名第4。

戴資穎曾是「巡迴賽天后」，生涯在BWF世界巡迴賽累積14冠高居第一，但去年被安洗瑩超車，目前以20冠遙遙領先，小戴則是以16冠排名第2。不過戴資穎另外在超級賽拿下12冠，世界羽聯大獎賽中累積3冠，三項頂尖賽事合計31冠，高居女單史上第一。

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