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澳網》他在這裡的冠軍比我大滿貫還多！阿格西、喬科維奇相見歡

2024/01/15 07:07

阿格西現身觀眾席。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic） 費番手腳，才在2024年澳洲網球公開賽旗開得勝，還與昔日教練阿格西（Andre Agassi）相見歡，兩人妙言妙語也透露出英雄相惜之情。

現年53歲的阿格西，曾在2017年與喬科維奇短暫非正式合作，成效欠佳而於2018年宣告結束，如今人氣頗旺的美國前球王重返墨爾本公園，澳網賽前接受《澳洲人報》採訪時直言，坐擁大滿貫24冠的喬帥，已經是網壇「史上最佳（GOAT）」球星，「可以從許多不同角度來看待，但就帳面數據而言，你無法否認他所取得的成就，包括贏得的獎金、交手戰績、大師賽（冠軍）、年終第一、球王週數等所有紀錄統計。」擁有8座大滿貫金盃的阿格西，還不忘自我解嘲說：「他贏得的澳網冠軍比我的大滿貫還多，天啊，你除了微笑還能做什麼？」

至於澳網「十冠王」喬帥打下賽史第90勝後，也特地向在拉沃球場觀眾席現身的阿格西致意，「很高興看到您，感謝大駕光臨，為我們和澳網增添光彩。」這位頭號種子衛冕者還幽默地說，由於多年沒見，第4盤4：0領先，打出一記正手致勝球，「我對你微笑著說：『這幾乎就是你的回擊！』 之後卻連輸3局！這顯然是我的錯，而非你的。我失去專注力，你的出現讓我深受鼓舞，真的很感動，非常感謝你的到來。」

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