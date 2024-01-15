奧運》巴黎奧運提升美學層次 考察團出訪安排選手後勤支援

跆拳道場館在大皇宮。（記者王元鴻攝）

〔記者王元鴻／巴黎報導〕巴黎奧運倒數193天，將於2024年7月26日揭幕，中華奧會組成賽前考察團當地時間14日上午抵達巴黎，參訪奧運比賽場館及新建的選手村，也將參訪比賽為選手準備的後勤中繼站，體育署長鄭世忠隨考察團出行，他表示，先瞭解奧運設施和環境，希望提供台灣選手更完善後勤支援，讓選手全力發揮更好的表現。

奧運考察團抵達巴黎後，立刻展開參訪行程，陸續參觀拳擊、輕艇及划船、跆拳道場地、射箭等場地，並且前往預定作為團本部中繼站的長榮桂冠巴黎飯店，已租用40個房間，作為代表隊後勤支援、醫療照護等。不過長榮桂冠酒店無法開伙，代表團另於附近租用公寓及運動中心，鄭世忠表示，包括運科儀器、重量訓練器材、私人診所都會進駐為選手服務。

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巴黎奧運考察團成員包括體育署、中華奧會、國訓中心、運科中心及培訓隊教練和媒體等共31人，實地參訪奧運競賽場館外加選手村，巴黎繼1900、1924年後第3次舉行奧運，許多場地安排極為特殊，例如射箭場在榮軍院，規畫史上最美的射前場，跆拳道在美侖美奐的大皇宮，都令人耳目一新，奧運比賽的可看性將不僅止於比賽。

巴黎榮軍院為射箭場館。（記者王元鴻攝）

巴黎奧運吉祥物。（記者王元鴻攝）

巴黎奧運會賽前考察團。（記者王元鴻攝）

考察團參訪輕艇場地。（記者王元鴻攝）

考察團參訪輕艇場地。（記者王元鴻攝）

體育署長鄭世忠（左）。（記者王元鴻攝）

體育署長鄭世忠。（記者王元鴻攝）

考察團參訪輕艇場地。（記者王元鴻攝）

考察團參訪輕艇場地。（記者王元鴻攝）

長榮桂冠巴黎飯店。（記者王元鴻攝）

長榮桂冠巴黎飯店設施。（記者王元鴻攝）

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