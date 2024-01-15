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大馬賽》感受到與戴資穎的人氣落差 安洗瑩讚嘆：完全不一樣

2024/01/15 08:25

戴資穎（左）、安洗瑩。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界球后安洗瑩昨在超級1000系列馬來西亞公開賽擊敗台灣一姐戴資穎奪冠，賽後受訪時提及上次在年終賽的失利、以及進場時感受到與台灣一姐戴資穎的人氣差異。

安洗瑩昨奪冠後接受當地媒體《SPOTV SEA》訪問，表示很開心2024年能有好的開始，因此也很期待接下來的賽事，被問及這場比賽最重要的時刻，安洗瑩指出，賽前擲銅板決定場地很關鍵，「這次場地在哪一邊打很重要，我能夠從對我有利的那邊開始打，所以從那之後就覺得好運會在我這邊。」

安洗瑩去年年終賽4強在第三局握有19：10領先之下遭戴資穎上演驚天大逆轉，對於昨天在大馬賽決賽守住領先，她透露自己當下的心態，「今天來到第20分的時候，我努力讓自己不要有太多的想法，就把它當成0：0的局面，這對我來說幫助很大。」

最後媒體問起來到馬來西亞比賽的想法，安洗瑩表示，進場時獲得很多球迷的歡呼，「但戴資穎選手一進場，哇，是完全不同的感覺啊，雖然我還有很多不足的地方，但我明年會展現更好的面貌，希望會有更多的球迷幫我加油。」

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