大馬賽》感受到與戴資穎的人氣落差 安洗瑩讚嘆：完全不一樣

戴資穎(左)、安洗瑩。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕世界球后安洗瑩昨在超級1000系列馬來西亞公開賽擊敗台灣一姐戴資穎奪冠,賽後受訪時提及上次在年終賽的失利、以及進場時感受到與台灣一姐戴資穎的人氣差異。

安洗瑩昨奪冠後接受當地媒體《SPOTV SEA》訪問,表示很開心2024年能有好的開始,因此也很期待接下來的賽事,被問及這場比賽最重要的時刻,安洗瑩指出,賽前擲銅板決定場地很關鍵,「這次場地在哪一邊打很重要,我能夠從對我有利的那邊開始打,所以從那之後就覺得好運會在我這邊。」

請繼續往下閱讀...

安洗瑩去年年終賽4強在第三局握有19:10領先之下遭戴資穎上演驚天大逆轉,對於昨天在大馬賽決賽守住領先,她透露自己當下的心態,「今天來到第20分的時候,我努力讓自己不要有太多的想法,就把它當成0:0的局面,這對我來說幫助很大。」

最後媒體問起來到馬來西亞比賽的想法,安洗瑩表示,進場時獲得很多球迷的歡呼,「但戴資穎選手一進場,哇,是完全不同的感覺啊,雖然我還有很多不足的地方,但我明年會展現更好的面貌,希望會有更多的球迷幫我加油。」

#BWF - #BWF - An Se Young came from behind to beat Chinese Taipei’s Tai Tzu Ying, winning 10-21, 21-10, 21-18, in a thrilling #PETRONASMalaysiaOpen2024 women’s singles final.



Catch every action LIVE on #SPOTVNOW. #SPOTVSEA #PMO2024 #SPOTVOnSite pic.twitter.com/s1KzdosaIp