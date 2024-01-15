中職》「職棒不是你很努力就會有收穫...」 富邦投手任意引退有感而發

范玉禹。（資料照，記者林正堃攝）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將投手范玉禹因生涯規劃提出任意引退，回首自己的職棒生涯，范玉禹在臉書發文寫下：「有了這麼精彩的故事，豐富了我人生。」

現年28歲的范玉禹是2013年高中選秀會義大犀牛第1指名，但進入職棒後在一軍出賽機會有限，生涯在一軍合計登板80場（9場先發、71場後援），成績6勝3敗、防禦率7.99，累積119.1局投球，投出80K。

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決定任意引退，范玉禹發文表示：「2013~2023年 10年的職業旅途，感謝主帶領著這一切人生的道路上，有了這麼精彩的故事，豐富了我人生。這10年來遇到許許多多的人，感謝所有幫助過我的長輩及教練，有你們的指導與教誨我才可以成長茁壯。」

范玉禹說道：「在這裡我要感謝郭源治大前輩這麼看好我，對不起讓您失望了，謝謝您帶著我進入人生不同的挑戰！謝謝您不辭勞苦帶著我投球，謝謝您豐富了我的人生，謝謝您帶著我進入職棒這舞台。」

范玉禹直呼：「雖然沒有留下什麼好成績，但我知道我至少真的很努力過，職業這職場真的很不容易，絕對不是你很努力就會有收穫的，必須要一點一滴累積，比賽場上沒有輸，『只有贏跟學習』，只有不斷學習才能有所改進。謝謝自己跟病痛做了這麼久的好朋友，暫時不會再互相傷害了，可以好好進場維修，也是辛苦我自己了。」

范玉禹寫下：「謝謝義大球團及富邦球團愛戴，給予了我很棒的生活品質及後勤的幫助，真的非常感謝球團給予選手們這麼好的福利，沒能持續幫上球隊戰績上的提升非常抱歉，謝謝在球隊這段時間裡的照顧，還有在球隊同甘共苦的兄弟們，繼續努力下去，有什麼問題我還是會在啦，天下沒有不散的筵席，我相信未來我們還是會再相聚的！」

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