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澳網》苦戰後示意觀眾為18歲對手鼓掌 喬科維奇展球王風度（影音）

2024/01/15 09:00

喬科維奇示意觀眾為對手鼓掌。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨在澳洲網球公開賽首輪，被克羅埃西亞18歲小將普里茲米奇（Dino Prizmic）嚇出一身冷汗，比賽結束後更展現球王風度，提醒轉播單位給對手鏡頭。

喬科維奇昨在比賽結束、雙方於網前致意完畢，向朝著自己而來的攝影工作人員示意、把鏡頭轉向帶給自己極大考驗的普里茲米奇，同時帶領中央球場的觀眾，為這位新星獻上掌聲，風度讓外媒大讚，「這個孩子會記得一輩子。」

36歲的喬科維奇除在場邊訪問時自嘲「年紀已是對手的2倍」，進到休息室接受《Eurosport》訪問時更對普里茲米奇讚不絕口，稱一位18歲、從來沒有大滿貫會內賽經驗的選手，此役能繳出這樣的表現非常不可思議，「他有很好的身體條件，我也聽說他很有紀律、是很努力的球員。」

「你可以從這場比賽看到他有無限的潛力，未來還會持續成長，武器庫如此充足，」喬科維奇更特別點出普里茲米奇在場上的心態，「他永不放棄，坦白說，有一點像是跟鏡子裡的我對抗（笑）。」

喬科維奇（左）與普里茲米奇握手致意。（法新社）

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