澳網》苦戰後示意觀眾為18歲對手鼓掌 喬科維奇展球王風度（影音）

喬科維奇示意觀眾為對手鼓掌。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)昨在澳洲網球公開賽首輪,被克羅埃西亞18歲小將普里茲米奇(Dino Prizmic)嚇出一身冷汗,比賽結束後更展現球王風度,提醒轉播單位給對手鏡頭。

喬科維奇昨在比賽結束、雙方於網前致意完畢,向朝著自己而來的攝影工作人員示意、把鏡頭轉向帶給自己極大考驗的普里茲米奇,同時帶領中央球場的觀眾,為這位新星獻上掌聲,風度讓外媒大讚,「這個孩子會記得一輩子。」

36歲的喬科維奇除在場邊訪問時自嘲「年紀已是對手的2倍」,進到休息室接受《Eurosport》訪問時更對普里茲米奇讚不絕口,稱一位18歲、從來沒有大滿貫會內賽經驗的選手,此役能繳出這樣的表現非常不可思議,「他有很好的身體條件,我也聽說他很有紀律、是很努力的球員。」

「你可以從這場比賽看到他有無限的潛力,未來還會持續成長,武器庫如此充足,」喬科維奇更特別點出普里茲米奇在場上的心態,「他永不放棄,坦白說,有一點像是跟鏡子裡的我對抗(笑)。」

喬科維奇(左)與普里茲米奇握手致意。(法新社)

The moment Djokovic led a crowd of 15,000 in applause for 18-year-old Dino Prizmic...



Kid will remember this forever, this was class



@StanSportAU pic.twitter.com/VdKeoaZopy