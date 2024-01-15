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體育 籃球 NBA

NBA》PG、哈登手感欠佳 愛德華茲33分率龍頭灰狼擊沉快艇

2024/01/15 11:25

愛德華茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭灰狼今在主場迎戰快艇，在愛德華茲（Anthony Edwards）33分領軍之下，擋住對手末節反撲，以109：105收下2連勝。

打完前兩節僅以46：45取得一分領先的灰狼隊，第三節在愛德華茲單節獨得20分的挹注下拉開優勢，快艇在末節試圖反撲，拉出一波20：6的攻勢，讓比賽只剩3分差。

在球隊僅以103：100領先之際，此役7度罰球落空的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在關鍵時刻找回準星，接下來4罰俱中、穩住球隊領先，幫助灰狼以4分差驚險收下勝利。

愛德華茲今繳全隊最高33分、另有9籃板6助攻，戈貝爾挹注15分18籃板，湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下17分6籃板。

灰狼招牌防守今也成功限制快艇火力發揮，哈登（James Harden）與P.喬治（Paul George ）合計33投9中，前者拿下14分、「PG」貢獻16分，雷納德（Kawhi Leonard）繳出全隊最高26分9籃板，魏斯布魯克（Russell Westbrook）12分13助攻8籃板，N.鮑威爾（Norman Powell）手感不俗，3分球9投6中拿下24分。

雷納德。（今日美國）

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