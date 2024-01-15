棒球》2018年武士隊成員如今身在何方？台鋼新洋投被點名

笠原祥太郎。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日北火腿王牌上澤直之透過入札制度以小聯盟合約加盟光芒，他曾在2018年披上武士隊戰袍，參加2018年大聯盟日美明星賽，日媒今盤點當年陣容經過5年後的變化。

2018年11月的日美交流賽，日職明星隊拿下5勝1敗，5年過去不少球員仍是日職一線主力，《Full-Count》在上澤直之旅美之際，回顧當年陣容。

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野手方面，當年怪力轟讓美國隊留下深刻印象的柳田悠岐目前仍是軟銀當家強打，原效力西武的秋山翔吾經過大聯盟洗禮後回到日本加盟廣島，捕手森友哉、會澤翼、甲斐拓也、內野手外崎修汰、源田壮亮以及岡本和真等人，依然是球隊核心。

投手群則有較大的變動，2015年廣島第1指名岡田明丈沒有兌現期待，去年遭戰力外，改簽育成合約；同為1指的西武多和田真三郎，2021年遭戰力外，去年11月參加聯合試訓、沒有獲得青睞，原效力中日龍的佐藤優2022年遭戰力外、退役結束生涯。

樂天守護神松井裕樹與上澤直之一樣走上旅美路，以5年2800萬美元合約加盟聖地牙哥教士隊。

2018年效力羅德的成田翔以及中日龍的笠原祥太郎上季在現役選秀會中分別轉隊至養樂多和橫濱，不過一年後雙雙離開日職舞台，成田翔轉戰社會人，笠原祥太郎則加盟中職新軍台鋼雄鷹，即將在台灣迎接生涯新篇章。

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