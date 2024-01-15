NBA》太狂！里拉德逆轉三分彈超神絕殺 公鹿神仙打架氣走國王（影音）

DAMIAN MF LILLARD GAME WINNER.



pic.twitter.com/hE9XsYVBM3 — Hoop Central （@TheHoopCentral） January 15, 2024

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星里拉德（Damian Lillard）今日在延長賽飆進絕殺逆轉三分彈，幫助球隊以143：142氣走國王，摘下3連勝。

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公鹿昨天對戰勇士，今天背靠背交手強敵國王，卻絲毫不顯疲態，團隊手感相當火燙，而國王也火力全開，戰況非常激烈，雙方正規時間結束戰成128：128平手，進入延長賽。

延長賽讀秒階段時，國王一度握有4分領先，公鹿也開始採取犯規戰術，結果孟克（Malik Monk）2罰落空，隨後B.羅培茲（Brook Lopez）投進三分球，公鹿追至1分落後，並繼續把國王送上罰球線，未料福克斯（De'Aaron Fox）2罰中1，讓公鹿有逆轉戰局的機會，比賽出現懸念。

里拉德。（美聯社）

手握最後一擊的公鹿，里拉德帶球過半場後，直接在外線出手命中，飆進絕殺逆轉三分彈，全場瞬間陷入瘋狂，成為英雄的里拉德也比出招牌「看錶」慶祝動作。

里拉德此戰攻下29分、8助攻，這顆絕殺三分彈也讓他達成生涯「2500顆三分球」里程碑，「字母哥」亞德托昆波（ Giannis Antetokounmpo）27分、10籃板、10助攻大三元，畢斯利（Malik Beasley）23分、5助攻，波提斯（Bobby Portis）挹注22分。

國王方面，福克斯得到32分、5助攻，孟克28分、7籃板，赫特（Kevin Huerter）26分、10籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）21分、13籃板、15助攻大三元。

里拉德在延長賽飆進絕殺逆轉三分彈。（美聯社）

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