晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》太狂！里拉德逆轉三分彈超神絕殺 公鹿神仙打架氣走國王（影音）

2024/01/15 11:34

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星里拉德（Damian Lillard）今日在延長賽飆進絕殺逆轉三分彈，幫助球隊以143：142氣走國王，摘下3連勝。

公鹿昨天對戰勇士，今天背靠背交手強敵國王，卻絲毫不顯疲態，團隊手感相當火燙，而國王也火力全開，戰況非常激烈，雙方正規時間結束戰成128：128平手，進入延長賽。

延長賽讀秒階段時，國王一度握有4分領先，公鹿也開始採取犯規戰術，結果孟克（Malik Monk）2罰落空，隨後B.羅培茲（Brook Lopez）投進三分球，公鹿追至1分落後，並繼續把國王送上罰球線，未料福克斯（De'Aaron Fox）2罰中1，讓公鹿有逆轉戰局的機會，比賽出現懸念。

里拉德。（美聯社）

手握最後一擊的公鹿，里拉德帶球過半場後，直接在外線出手命中，飆進絕殺逆轉三分彈，全場瞬間陷入瘋狂，成為英雄的里拉德也比出招牌「看錶」慶祝動作。

里拉德此戰攻下29分、8助攻，這顆絕殺三分彈也讓他達成生涯「2500顆三分球」里程碑，「字母哥」亞德托昆波（ Giannis Antetokounmpo）27分、10籃板、10助攻大三元，畢斯利（Malik Beasley）23分、5助攻，波提斯（Bobby Portis）挹注22分。

國王方面，福克斯得到32分、5助攻，孟克28分、7籃板，赫特（Kevin Huerter）26分、10籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）21分、13籃板、15助攻大三元。

里拉德在延長賽飆進絕殺逆轉三分彈。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。