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體育 籃球 NBA

NBA》太陽三巨頭賞拓荒者4連敗 布克完美0失誤演出寫紀錄

2024/01/15 14:17

布克（右）。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽今踢館波特蘭，在布克（Devin Booker）豪取34分帶領之下，以127：116拿下2連勝，拓荒者則吞下4連敗。

東道主拓荒者今天人手嚴重不足，賽前宣布葛蘭特（Jerami Grant）與塞布林（Matisse Thybulle）都因病無法上陣，此役能出賽的球員只剩8人。不過面對坐擁三巨頭的太陽，拓荒者開賽打出不錯氣勢，在杜普里斯（Duop Reath）單節獨得11分之下，打完首節取得2分領先。

次節太陽展開反擊，杜蘭特（Kevin Durant）、G.艾倫（Grayson Allen）輪流飆分，此節打出40：28的攻勢逆轉戰局，一度將領先分差擴大至17分的太陽，雖在第四節被拓荒者縮小至4分差，不過沒有讓即將到手的勝利溜走，又拉出10：2的小高潮，澆熄對手反撲氣焰。

布克今上場39分鐘貢獻34分6籃板7助攻，且全場0失誤，根據《StatMuse》指出，他是太陽隊史第2位在單場0失誤情況下還能繳出上述數據的球員，上一位是去年5月的杜蘭特。

太陽分數集中在先發群，杜蘭特貢獻21分5籃板6助攻，畢爾（Bradley Beal）拿下23分、G.艾倫貢獻20分，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）14分13籃板作收。

拓荒者方面，菜鳥韓德森（Scoot Henderson）此役31投11中，拿下全隊最高33分，A.西蒙斯（Anfernee Simons）28分次之，杜普里斯17分6籃板。

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