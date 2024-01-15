澳網》4盤逆轉「幸運輸家」 去年亞軍西西帕斯開胡晉級

西西帕斯。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第一場總是特別難打！西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）克服先丟首盤劣勢，重振旗鼓強力反撲，終以5：7、6：1、6：1、6：3逆轉比利時「幸運輸家」伯格斯（Zizou Bergs），希臘第7種子連續6年挺進澳洲網球公開賽男單64強。

義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）賽前因傷退出，西西帕斯首戰對手改為從會外賽遞補的伯格斯，讓這位去年澳網亞軍初登場反而表現失常，加上墨爾本當地烈日高溫影響，意外先遭破發讓出第1盤。不過單手反拍的西西帕斯很快適應調整，重新找回臨場節奏，第2盤關鍵第2局第4個破發點拿下，順勢取得3：0領先，形成勝負轉捩點，反觀伯格斯在炎熱天氣下疲憊不堪，士氣頓挫兵敗如山倒，終讓拒絕被爆冷門的西西帕斯，耗費近3小時開胡晉級。墨爾本公園堪稱西西帕斯最拿手的大滿貫，除了去年首闖決賽，也3度打進4強。

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「當你為特定類型的球員做準備時，我原本以為貝雷帝尼和這種狀況是相當危險的。」西西帕斯賽後直言，突然更換對手有些應變不及，「這對我來說並不容易，但我有決心，很高興扭轉局面，並展現出鬥志。」

伯格斯（左）、西西帕斯。（路透）

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