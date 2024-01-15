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MLB》天使搶史奈爾機率低！ 名記者：道奇超級工具人被鎖定

2024/01/15 16:19

史奈爾。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在失去大谷翔平後預計會持續在自由市場上競爭，儘管先前有說法認為他們會搶奪新科國聯塞揚得主史奈爾（Blake Snell），但《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）提出反對的看法，隨後透露可能的補強人選。

羅森索指出，史奈爾確實有引起天使隊的興趣，但綜觀過往天使操盤，有個值得注意的一點在老闆莫雷諾（Arte Moreno）更偏好花大錢搶打者而非投手。自2003年5月成為天使老闆後，莫雷諾給出的最大投手合約為5年8500萬，用來續約當時的王牌投手威佛（Jered Weaver），而給自由球員最大的約是2011年威爾森（C.J. Wilson）的5年7750萬美元。

2019年曾傳出天使打算爭搶柯爾（Gerrit Cole），不過最終他加盟洋基，而天使選擇以7年2.45億美元搶下倫登（Anthony Rendon）。有消息指出，莫雷諾之所以更喜歡強打而非投手，是因為天使在2000年代時，時常在季後賽輸給擁有多名強打的球隊，像是紅襪與洋基。

不過羅森索指出，莫雷諾作為球隊老闆，偶爾會有改變路線的傾向，但羅森索認為若是為了史奈爾砸大錢的話，恐怕會是一個很巨大的改變。

談到進攻面向，在大谷翔平離開後，天使隊的指定打擊火力大幅衰退，但羅森索表示，天使不傾向於追求指定打擊上的補強，反而會是希望讓楚奧特（Mike Trout）與倫登（Anthony Rendon）填上這個位置的時間，畢竟兩人都有傷在身，倫登更是在加盟天使後僅出賽了23%的場次。

羅森索點出一個天使目前正在考慮的人選，是前紅襪、道奇工具人赫南德茲（Kike Hernandez），他在上季有11場比賽擔任先發三壘手，除了捕手以外所有位置都有守備紀錄。

赫南德茲。（資料照）

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