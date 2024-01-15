NBA》力拼附加賽席次！ 美媒曝前狀元恐成魔術交易籌碼

佛爾茲（中）、卡特（右）。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕魔術近10場吞下7敗，在東部的排名也滑落至第8位，對此美媒指出制服組正在考慮透過交易補強，同時也透露魔術可能的交易籌碼。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，由於佛爾茲（Markelle Fultz）的合約將在今夏到期，所以魔術制服組正在探詢他能在交易市場中獲得什麼回報。此外卡特（Wendell Carter Jr.）也是可能被球團交易的人選之一，由於魔術目前的陣容內有多位不錯的選手，所以球團有可能會在今年交易截止日前朝著多個方向進行操作。

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佛爾茲本季因傷只打了8場比賽，場均能貢獻8分、3.6助攻和3.1籃板、而卡特本季也因手部受傷只打了13場比賽，在這兩人缺陣的期間，魔術有多人包含蘇格斯（Jalen Suggs）、畢塔吉（Goga Bitadze）及M.華格納（Moritz Wagner）等人成功補上戰力缺口，這也讓魔術制服組認為上面兩位是可被交易的籌碼。

魔術目前的戰績為21勝18敗，仍位於附加賽的範圍之內，若球團決定在今年希望能全力守住附加賽席次同時在季後賽走得更遠，那在不動到核心的情況下選擇交易佛爾茲和卡特絕對是合理的選擇。

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