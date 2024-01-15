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日職》和田毅案內幕連環爆！ 本人不想回應、專家向聯盟提出建言

2024/01/15 18:08

和田毅。（資料照，記者劉信德攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹42歲老將和田毅先前被日媒爆料恐成FA補償的球員轉戰西武，後續又被爆出西武與軟銀臨時更改補償球員始末，今天和田毅接受訪問時表示不想對此事多做回應，日本棒球專家更對此事件提出疑問。

軟銀在今年簽下西武獅重砲山川穗高，一開始《日刊體育》獨家爆料西武人的補償將挑走「隊魂」和田毅，此事一出便驚動球迷，但該日下午西武公布補償人選並非和田毅，而是27歲的火球後援甲斐野央。

後續有日媒爆料事件始末，指出軟銀認為西武獅隊的先發充足，因此不太可能挑選42歲的和田毅，便把他放在名單外，想不到西武真的挑選和田毅。軟銀向和田毅本人表明西武要挑選他後，傳出和田毅表達若轉隊就要退休的意向，迫使軟銀緊急向西武尋求解方。最後軟銀將保護名單內的甲斐野央給了西武，才讓事件告一段落。

據傳和田毅在知道此事後嚴重影響心情，因為他去年拿下隊上次高的8勝，且監督小久保裕紀早就表明他是開季輪值的一員。今天和田毅受訪表示：「似乎有很多的報導跟文章出來，可以的話我不想要談論此事。」

棒球研究員西尾典文表示，從報導與評論來看，他認為和田選手肯定是被排在保護名單以外，而西武也確實想要引進他。能夠理解最後留隊的和田毅很難做出任何評論，但這一連串的騷動，肯定讓球迷與被牽扯的相關人員留下疑慮。若如部分報導所說，甲斐野央是被保護的，那西武跟軟銀都違反了規定，他認為兩支球團可以考慮藉此機會對外進行說明。此外，西尾也認為日職應該要考慮到未來的狀況，或許該針對此次事件進行調查。

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