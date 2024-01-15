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NBA》馬卡南近況超好又獲頒年度運動員 爵士總教練 ：他沒有上限！

2024/01/15 19:33

馬卡南。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕最近帶領爵士打出絕好調的球星馬卡南（Lauri Markkanen）榮譽再添一筆！近期在國內被票選為芬蘭2023年度運動員，自己也表示得到這個獎項意義重大。

頒獎典禮在芬蘭550萬人口中，估計就有100萬人在線觀看，而馬卡南獲得1998張選票，打敗了第二名的撐竿跳選手及第三名的拉力車手，成為該國自1947年授予年度運動員獎項開始後第五位獲獎的團體運動員，同時也是第一位獲獎的籃球運動員。

因NBA賽季還在進行，典禮由馬卡南父母親代為出席，而他們也都曾是職業籃球員，爸爸更在1989、1993、1996榮獲年度最佳籃球員，馬卡南說道，「這是芬蘭體育界非常有聲望的獎項，只要入圍就深具意義，我很驚訝我爸情緒那麼激動，這非常少見，我只是想讓我的家人感到自豪。」

爵士隊總教練哈迪（Will Hardy）表示，「我為他感到高興，獲得這個獎項對馬卡南來說意義重大，芬蘭人民也會對他感到自豪，很慶幸能與他分享這榮耀時刻，他非常謙虛，跟他剛來隊上時一模一樣沒有變，我對他每天的表現都感到相當滿意。」

生涯邁入第7年的馬卡南在去年有著爆發性的成長，場均25.6分、8.6籃板、1.9助攻，投籃命中率達49.9%，除了首次獲選明星賽以及當選年度最佳進步獎球員，馬卡南也創下歷史，成為聯盟首位單季投進200顆3分球及100次灌籃的選手。

今年儘管成為每隊所針對的焦點，馬卡南還是可以繳出場均23.6分、8.8籃板、1.7火鍋，命中率49.2%，也證明他去年成績並非僥倖。本季10月30對陣金塊的比賽後，也成為7呎以上長人單場投進5顆三分球以上最多場次紀錄保持人，總計39場有18次在爵士隊完成。

馬卡南獲頒芬蘭年度最佳運動員。（取自爵士隊X）

除了在NBA有亮眼表現，馬卡南在去年夏天的世界杯也大放異彩，場均24.8分排名盃賽第3，僅次代表斯洛維尼亞的獨行俠巨星東契奇（Luka Doncic）27分及代表菲律賓的隊友克拉克森（Jordan Clarkson）26分。

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