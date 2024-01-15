PLG》與啦啦隊女神互動！Fubon Angels主題日活動包廂2月登場

Angels包廂同樂會「俏麗天使組」。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕真香！能與啦啦隊女神近距離互動，每年開賣就秒殺的Fubon Angels主題日活動包廂，門票即將在1月22日開賣，2月3、 4日兩場Angels包廂同樂會，每日限量50名，邀請球迷看比賽共度歡樂時光。

三連霸的台北富邦勇士衛冕軍，將在1月31日、2月3日、2月4日攜手浪LIVE直播舉辦女孩主題活動，其中 Angels包廂同樂會將在2月3、 4日登場，兩日共販售四間包廂，包含「甜美天使組」、「俏麗天使組」、「氣質天使組」、「可愛天使組」，凡購買Angels包廂同樂會者， 2月3日可參加「大受好評Angels球場外拍」；2月4日則可參與「Angels趣味競賽」限定專屬活動，兩天都有VIP包廂通行證與專屬精緻餐點，門票第一階段將在1月22日中午12:00至晚間23:59販售；第二階段1月23日中午12:00至1月31日晚間23:59全面開賣。

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Fubon Angels 成軍七年，本週1月18、19日即將登場的《Volume up》演唱會，也首次推出Fubon Angels 女孩球卡，第一波發行專屬玩家限定的《典藏木盒演唱會限定版》，第二波則為《天使精裝版》。

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