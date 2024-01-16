MLB》洋基下一步要簽誰？ 紐媒撰文點出潛在補強對象

佩洛塔。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在簽下史卓曼（Marcus Stroman）後，是否還會針對投手補強成為接下來備受關注的目標，雖然因為薪資上限的關係不太可能再簽下頂級的先發投手，但補強牛棚投手則是可能的方向，對此紐媒特別點出幾位洋基接下來可考慮的牛棚投手。

《New York Post》記者Greg Joyce，在報導中第一位提到的就是老同學佩雷塔（Wandy Peralta），佩雷塔在過去待在洋基的幾個球季都表現得非常穩定，從2021年加入球隊以來共繳出153局，防禦率2.82的成績，雖然他在近兩年的球季末都有傳出傷勢，但他基本上還是一支耐用的手臂。

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第二位則是太空人的後援投手內里斯（Hector Neris），他在2023年繳出他職業生涯最棒的一年，在68局比賽中投出77次三振，防禦率1.71。

內里斯。（資料照，美聯社）

第三位則是光芒投手史蒂芬森（Robert Stephenson），同樣在去年繳出生涯最好的成績，在38.1局繳出防禦率2.35同時投出60次三振。

史蒂芬森。（資料照，法新社）

雖然洋基上賽季牛棚防禦率3.34擁有全聯盟最頂尖的水準，但下半季他們遭受大量傷兵困擾導致後援投手人手稍嫌不足，雖然新賽季多位傷兵都會順利歸隊，但對於一支強隊來說多補幾位牛棚投手會是非常合理的選擇。

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