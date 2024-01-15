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中職》從零開始到正式成軍 安芝儇給成員建言

2024/01/15 19:28

安芝儇。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼集團桂田文創旗下的Wing Stars，從去年開放報名、海選，直到正式成軍，從400多位成員中精挑細選，如今連同韓籍安芝儇、朴旻曙，15位成員正式亮相。

今天成軍記者會前一天，Wing Stars成員才剛從南韓移地集訓返台，前一天還在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事中表演，成員展現出成軍至今成果。安芝儇身兼應援總監，對於成員從零開始至今的成果，她說：「她們表現很好，是很適合舞台的一群人。一開始一度有點擔心她們，但表現真的很好。」

安芝儇說，成員們畢竟從零開始，一開始會擔心她們跟不上進度，但她們每天都很努力訓練，到後來的練習中，反而是自己要追上她們進度。而安芝儇也給予成員們建言：「從零開始歷經高強度訓練很吃力，大家也都很努力。但並不是開季就會一帆風順，還要繼續加把勁。」

移地訓練6天，Wing Stars新星收穫豐碩，成員瑈瑈分享所見所聞，說：「除了舞蹈，還有歌唱、美妝和美姿美儀等課程，收穫很多。」瑈瑈透露，小時候她就是棒球迷，也從小就學習舞蹈，畢業後看到台鋼徵選啦啦隊，毫不猶豫就投下報名表。

Wing Stars今天正式成軍。（記者林正堃攝）

Wing Stars今天正式成軍。（記者林正堃攝）

Wing Stars今天正式成軍。（記者林正堃攝）

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