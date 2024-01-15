劉宛渝飛靶奧運資格賽摘金 射擊第7張門票到手

劉宛渝。（資料照，記者林正堃攝）

〔中央社〕台灣好手劉宛渝在亞洲飛靶錦標賽暨巴黎奧運資格賽女子不定向飛靶資格賽，5輪比賽就有3輪射出滿靶，以總分116分、第3名挺進決賽，今晚決賽再以44分奪金，為射擊隊射下第7張奧運門票。

在科威特舉行的亞洲飛靶錦標賽，為巴黎奧運資格賽之一，各項目前2名的選手將能取得奧運資格，而曾在2019年拿坡里世大運射下隊史首金的劉宛渝，賽前就被看好有機會為台灣再添奧運席次。

請繼續往下閱讀...

女子不定向飛靶資格賽分2階段進行，劉宛渝昨天前3輪只射丟3個泥盤，且第2、3輪都射出滿靶25分，以72分暫居第1。

劉宛渝今天第4輪再繳出滿靶成績，一路領先的她，直到第5輪才被超車，劉宛渝第5輪錯失6個泥盤，資格賽以116分、排名第3，晉級決賽。

晉級決賽6名選手中，中國隊占2人，因中國隊先前已在去年世錦賽鎖定1張奧運門票，因此這次只能再搶1席，至於另一名韓國選手則已透過去年亞錦賽取得資格。

決賽形成「4搶2」局面，劉宛渝表現沉穩，50發射完以44分拿下金牌，中國選手張鑫秋以39分奪銀，2人也收下奧運入場券。

這也是射擊隊第7張巴黎奧運門票，截至目前為止，台灣已在跆拳道、射擊、射箭、田徑、游泳、拳擊、輕艇激流等7項、共獲得19席奧運參賽資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法