MiLB》17歲左右開弓游擊手！ 教士再度搶下頭號國際大物

德弗里斯。（圖片取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟國際自由球員簽約額度重置，教士隊再度簽下大聯盟官網排名國際新秀第一的17歲游擊手德弗里斯（Leo De Vries），簽約金尚未公布。

教士隊因為在2022年簽下拒絕紅襪合格報價的游擊手柏格茲（Xander Bogaerts），因此失去國際簽約額度100萬美元，使今年教士隊的國際簽約額度為465萬2200美元。

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教士隊在去年球季以560萬美元簽下去年國際新秀排名第一的大物捕手薩拉斯（Ethan Salas），今年再度網羅本年度國際新秀排名第一，年僅17歲的左右開弓游擊手德弗里斯。

球探報告指出，德弗里斯有著比同齡更進階的打擊技巧，有潛力能以左右打都發揮出不俗的力量。某些評估者認為，他天生的打擊節奏，有機會讓他在進職業體系後兌現成敲20轟左右的力量。此外德弗里斯展現出的球種辨識能力也被認為超越同齡球員。

守備上，德弗里斯是個柔順的防守者，被球探認為擁有長期待在游擊防區的潛力，而他擁有高於平均以上的守備，還有6呎2吋的身材，德弗里斯的天賦與職業道德更有機會讓他成長為內野所有位置都能守的工具人。德弗里斯從本壘到一壘的衝刺時間為4.2秒，而他在60碼的衝刺時間則是6.7秒，平均以上的跑速評價讓他有機會透過速度來影響比賽。

不過比起去年已經一路從1A升到2A，現在於百大新秀排行榜名列第5的薩拉斯來說，德弗里斯可能還不會馬上衝擊百大新秀榜單。新秀專家梅歐（Jonathan Mayo）表示，薩拉斯在去年簽約時，球探就知道他的能力非常突出，但還是等到4月，薩拉斯在春訓展現出他的能力後才將他放進百大新秀榜單當中，因此德弗里斯預計要等到今年夏天（意指端看他進入職業後的表現），才會知道他究竟被排在哪邊。

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